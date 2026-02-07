Le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima causa di mortalità a livello globale.

Diversi studi dimostrano che la prevenzione cardiovascolare, sia primaria che secondaria, rappresenta lo strumento più efficace per ridurre l’incidenza di eventi acuti e di complicanze a lungo termine.

La Fondazione ANMCO per il Tuo cuore, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 9 febbraio al 15 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2026”, giunta alla sua ventesima edizione.

Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente, da lunedì 9 a domenica 15 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi ANMCO delle strutture aderenti all’iniziativa, con 1.300 ore di consulenza cardiologica gratuita.

All’iniziativa prenderà parte anche l’Unità Operativa di Cardiologia-UTIC dell’ospedale “Curto” di Polla diretta dal dottore Silvio Saponara, da sempre vicina al territorio con attività di prevenzione.

Sempre a Polla, martedì 10 febbraio, dalle ore 8 alle ore 16 saranno praticate visite con elettrocardiogramma e in casi particolari ecocardiogrammi. Le visite sono gratuite e non è necessaria la ricetta medica, basterà recarsi negli ambulatori di cardiologia.

L’iniziativa si svolgerà anche in presenza per l’intera settimana e in alcune cardiologie si eseguiranno gratuitamente screening cardiologici personalizzati e/o dibattiti ed eventi di formazione sulle diverse tematiche. Sul sito della Fondazione sarà pubblicato il calendario delle attività previste con i giorni e gli orari di risposta telefonica oltre alle iniziative in presenza sull’intero territorio.