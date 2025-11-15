Al via il Piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.

In particolare, presso gli Istituti di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania arriveranno 32 agenti.

“Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 19 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi” dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

Da tempo gli agenti e i sindacati di categoria lamentano la carenza di organico, i turni di lavoro stressanti e la scarsa sicurezza nelle carceri italiane, tra cui quelle del salernitano, dove la Polizia Penitenziaria continua nonostante tutto a prestare il suo servizio senza tirarsi indietro anche nei ripetuti episodi di violenza e di aggressioni.