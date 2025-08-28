Nuovi controlli all’interno del carcere di Salerno. Due giorni fa nella Prima Sezione gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato in una cella 2 smartphone funzionanti, 3 caricabatterie e 2 Sim.

La merce era nascosta in un foro della parete coperto dalla staffa che regge il televisore. Immediata la contestazione nei confronti degli occupanti.

Nella giornata di ieri, invece, nel Reparto Colloqui, durante un incontro con i congiunti, un detenuto di origini salernitane ha nascosto nelle parti intime qualcosa di sospetto. I suoi movimenti non sono passati inosservati agli agenti che lo hanno sottoposto all’ ispezione del medico di guardia che ne ha disposto il ricovero al Pronto Soccorso per controlli radiografici da cui è emersa la presenta di un ovulo nell’ampolla rettale, successivamente fatto espellere dai sanitari.

I poliziotti hanno recuperato l’ovulo con circa 35 grammi di cocaina e altra quantità di hashish. Le sostanze sequestrate sono state poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Il compiacimento dell’OSAPP – dichiara il consigliere nazionale Emilio Fattorello – va ai colleghi in servizio della casa circondariale di Salerno che con vero senso del dovere contrastano l’agire della criminalità”.