Ad un anno dalla tragica morte dei carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, avvenuta a Campagna mentre svolgevano il loro servizio, si è tenuta questa mattina nel Parco di via Santa Restituta a Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai due caduti in servizio il 7 aprile 2024.

L’opera rappresenta un gesto concreto di memoria e riconoscenza da parte della comunità di Manfredonia verso due giovani che, nonostante la giovane età e le difficoltà di un lavoro spesso poco valorizzato, hanno scelto con coraggio di servire lo Stato. Pastore era Maresciallo dell’Arma e aveva soltanto 25 anni, era originario proprio di Manfredonia. Ferraro, invece, era appuntato scelto, aveva 27 anni ed era di Montesano Salentino, in provincia di Lecce.

I due militari la sera del 7 aprile erano di pattuglia sul territorio di Campagna quando l’auto di servizio fu travolta dalla Range Rover guidata dalla 31enne Nancy Liliano, a cui carico attualmente si sta tenendo il processo per omicidio stradale.

“Abbiamo voluto questo monumento come segno vivo di ciò che non può e non deve essere dimenticato – ha dichiarato il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca -. In un tempo in cui il senso del dovere, della responsabilità e del sacrificio sembrano smarriti, ricordare chi ha dato la vita per gli altri diventa un atto necessario, persino rivoluzionario. Non è solo una commemorazione. È un richiamo a riattivare lo sguardo, a non lasciarci anestetizzare dall’indifferenza. Questo monumento è un seme piantato nella nostra città: da quel sacrificio possono nascere nuovi fiori, nuova coscienza, nuova speranza”.

Nel corso della cerimonia che ha portato allo scoprimento del monumento per Ferraro e Pastore era presente anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Colonnello Michele Miulli. “Per noi è un momento importante – ha aggiunto – non solo per ricordare quello che è accaduto un anno fa ma per celebrare la memoria dei due carabinieri che svolgendo il proprio dovere hanno perso la vita“.

Ieri, invece, a Campagna la comunità si è riunita nel ricordo del Maresciallo Pastore e dell’appuntato Ferraro oltre che del concittadino Cosimo Filantropia, morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente stradale. “Li ricordiamo con profonda commozione, affetto e ammirazione. L’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza si stringono con sincero cordoglio alle famiglie, rinnovando la vicinanza in questo giorno di ricordo” dichiarano dal Comune di Campagna.