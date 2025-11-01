Apprezzamento viene espresso dal segretario generale regionale di Nuovo Sindacato Carabinieri Campania Francesco Napoli per l’intervento del 29 ottobre effettuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Matinella di Albanella, conclusosi con l’arresto di un uomo responsabile di un furto in un’abitazione a Capaccio Paestum.

Giunti sul posto, i militari hanno diramato le ricerche e, grazie alle loro doti di intuito e tenacia, hanno individuato e bloccato l’uomo, fuggito a piedi nei campi adiacenti dopo avere sottratto una mountain bike. Il ladro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’operazione, purtroppo, ha avuto un epilogo violento. Il magrebino ha opposto una feroce resistenza all’arresto, scagliandosi contro i carabinieri e procurando loro lesioni e traumi con prognosi di trenta giorni per un sottufficiale e tre giorni per un graduato. L’arresto è stato portato a termine solo grazie al provvidenziale ausilio del Radiomobile di Agropoli.

“Ai colleghi della Stazione di Matinella e del Radiomobile di Agropoli – afferma Francesco Napoli – vanno la nostra ammirazione e la nostra completa solidarietà. Hanno dimostrato, ancora una volta, eccezionale professionalità e coraggio, garantendo la sicurezza della cittadinanza, anche a costo della propria incolumità: a loro l’augurio di una pronta e completa guarigione. Tuttavia, non possiamo accettare l’ennesima e inaudita aggressione subita da operatori della sicurezza. Ogni giorno le donne e gli uomini in divisa incorrono in rischi enormi per l’espletamento del loro dovere. È un imperativo nazionale garantire tutele adeguate ai colleghi per assicurare serenità nell’adempimento di un servizio essenziale per lo Stato”.

Il segretario regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania ribadisce che l’episodio testimonia l’urgenza di un maggiore supporto e di un più forte riconoscimento per il personale dell’Arma. A tal fine rinnova l’appello alla cittadinanza e alle Istituzioni in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare per il superamento dell’atto dovuto, uno strumento concreto per tutelare la dignità e la serenità di chi quotidianamente serve il Paese.