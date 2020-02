Carabiniere rimane ferito dopo una colluttazione con i ladri a Potenza. Ricoverato in ospedale

Paura questa mattina per un carabiniere a Potenza che è rimasto ferito nel corso di una colluttazione con alcuni ladri. Tre ignoti, infatti, stavano tentando di entrare in un appartamento di Viale Dante ma alcuni coinquilini hanno allertato i Carabinieri e così, per evitare che i tre potessero darsi alla fuga, uno dei militari è rimasto ferito all’ingresso del palazzo.

Soccorso, è stato successivamente ricoverato all’ospedale “San Carlo” ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

I ladri, invece, sono riusciti a fuggire a piedi. La locale Compagnia dell’Arma ha messo in atto una serie di posti di blocco per tentare di fermarli ed assicurarli alla giustizia.

In merito alla vicenda è intervenuto il Presidente della Provincia, Rocco Guarino, augurando a nome del Consiglio provinciale una pronta guarigione al carabiniere rimasto ferito e manifestando solidarietà alle Forze dell’Ordine.

“L’episodio di oggi – dichiara – conferma quanto importante sia l’azione di prevenzione messa in atto nelle nostre comunità per salvaguardarci da infiltrazioni criminali dando sicurezza ai cittadini e garantendo una sempre migliore qualità della vita”.

– Chiara Di Miele –