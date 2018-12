La notte più attesa e divertente dell’anno sta per arrivare e al Casale San Pietro, in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro, tutto è pronto per festeggiare insieme la fine del 2018 e l’arrivo del nuovo anno. Uno dei locali più frequentati e rinomati del Salernitano lunedì 31 dicembre offrirà l’occasione per divertirsi godendo di ben tre generi musicali differenti, ma anche di deliziarsi prendendo parte al Cenone di Fine Anno.

Ospiti speciali del Be Cool, l’area disco del locale, saranno Dj Ferdy From Cocoricò, Riviera e Altromondo Studios con la Special Voice di Sasà Mykonos from Tropicana & Cavo Paradiso. Alle percussioni live Mario Spina, Resident Dj Lello Coletta, Regular Guest Dj Enzo Falivene, Warm Up Dj Alex DM.

Per gli amanti della Techno-House la “Triangle Room” sarà animata dal Guest Dj Antonio Grassia (BeatSide) insieme a Vincenzo Tedesco e Rocco Sabbatella.

Continua anche a Capodanno la riuscita formula caraibica di “Alma Latina“, così tutta la crew artistica del giovedì sera accoglierà il 2019 al ritmo di salsa, bachata, kizomba e Rueda de Casino con la musica di Dj Caos e l’animazione sudamericana di Jesus Pimentel.

Casale San Pietro, oltre alla musica, offre inoltre la possibilità di partecipare al Gran Cenone di Fine Anno con Live Music nel corso della cena.

Per maggiori informazioni sulle prevendite e gli ingressi in lista e per prenotazioni telefonare al numero 388/4713226 o visitare le pagine Fb del pub e del Be.Cool Disco.

– Chiara Di Miele –