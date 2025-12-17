Capodanno 1 notte al Villa Venus di Atena Lucana – SCOPRI L’OFFERTA LAST MINUTE
CAPODANNO 1 NOTTE AL VILLA VENUS
Check in 31/12 check out 01/01
Giorno 31/12
Sistemazione in Camera Matrimoniale Standard
Gran cenone di fine anno con musica dal vivo
(Antipasto, due primi, secondo con contorno, zampone e lenticchie, dolce, bibite incluse)
Giorno 01/01
Prima colazione a buffet con caffetteria espressa
Check out 10:30
€189 a persona
CAPODANNO 1 NOTTE RELAX IN RESORT
Check in 31/12 check out 01/01
Giorno 31/12
Sistemazione in Camera Matrimoniale Standard
Percorso Acqua e Fuoco completo (60 min privati) di
Docce Sensoriali – Sauna Finlandese – Bagno di vapore in Hammam – Bagno in Grotta Idromassaggio, tisana
Gran cenone di fine anno con musica dal vivo
(Antipasto, due primi, secondo con contorno, zampone e lenticchie, dolce, bibite incluse)
Giorno 01/01
Prima colazione a buffet con caffetteria espressa
Check out 10:30
€229 a persona
– Atena Lucana, via Mascero 5 –