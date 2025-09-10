Accogliendo l’invito del Sindaco di Fiesole, il Comune di Sala Consilina ha preso parte all’iniziativa “Dialoghi 2028”, un incontro che ha riunito alcune delle città candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione, con l’obiettivo di andare oltre la logica della competizione: creare una rete tra i Comuni che possa continuare a vivere anche dopo la proclamazione della città vincitrice, valorizzando le peculiarità turistiche, culturali e identitarie di ciascun territorio.

Il lavoro di candidatura di Sala Consilina è portato avanti dall’assessore alla Cultura Jose Biscotti, con il coordinamento e il contributo di tutta l’Amministrazione comunale. Ogni assessore e consigliere, secondo le proprie deleghe, ha infatti messo a disposizione idee, progettualità e competenze per la realizzazione del dossier, frutto di un lavoro corale e condiviso.

Durante l’incontro, il Sindaco Domenico Cartolano ha avanzato la proposta, accolta dai colleghi, di organizzare a rotazione momenti di ospitalità reciproca tra le città candidate. La prossima primavera sarà proprio Sala Consilina ad accogliere gli altri Comuni in una nuova tappa dei “Dialoghi 2028”, occasione per mostrare da vicino il ricco patrimonio culturale, artistico e turistico della città e del Vallo di Diano.

“Costruire una rete che vada oltre il risultato finale della candidatura – ha sottolineato il Sindaco Cartolano – significa rafforzare le relazioni tra comunità, creare opportunità di sviluppo e raccontare al meglio la bellezza dei nostri territori. Sala Consilina è pronta a fare la sua parte”.