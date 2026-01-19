Le telecamere del noto programma di Italia 1 “Le Iene” arrivano a Camerota dove Alessandro Sortino segue il caso del sindaco Mario Salvatore Scarpitta: un capannone abusivo della moglie avrebbe ricevuto un ordine di demolizione indirizzato sia al sindaco che alla proprietaria.

Nella puntata andata in onda ieri sera Sortino cerca il primo cittadino per capire perché non sarebbe intervenuto sugli abusi legati agli immobili della moglie e avrebbe autorizzato con urgenza interventi su una falesia. L’inviato ha intervistato la sorella che sottolinea: “Prima era un semplice cittadino. Tutto è abusivo. Mio fratello fino ad ora è stato un grande sindaco”.

Come reso noto, Scarpitta da tempo gestisce un’attività all’ingrosso in un immobile di proprietà della moglie e “visto che gli affari andavano bene, prima venne ampliata la metratura del primo capannone e poi ne venne costruito un secondo” spiega Sortino.

E’ intervenuto nel corso del servizio anche l’avvocato Adolfo Scarano che commenta: “Totalmente abusivo. Non ci sono gli atti concessori. Qui è tutto vincolato e per legge deve essere abbattuto”.

Una richiesta di condono sulla struttura più piccola esiste ma secondo gli Uffici Tecnici non combacerebbe con la superficie totale del fabbricato pari a 1.220,16 metri quadri. I capannoni sono a ridosso del giardino della famiglia che ci abitava che è rimasta senza visuale e con il problema della muffa: “Io me ne sono andata per colpa sua – spiega la vicina Maria Pia Carretta – Ha cominciato a dire che la moglie sentiva il sole sulla testa e doveva costruire una copertura ma non pensavo costruisse un palazzo. A terra si è fatta la muffa”.

Il capannone si trova nella perimetrazione del Parco Nazionale e l’ordine di demolizione è arrivato 12 anni fa.

Secondo i documenti che ha il programma, i legali prima hanno presentato un’istanza di sanatoria e poi un ricorso al TAR, Scarpitta una volta eletto rinuncia al ricorso che però rimane in sospeso. “Il Presidente del TAR dichiara che torna a rivivere l’ordinanza di demolizione”.

Il programma ricostruisce anche la vicenda riguadante i lavori sulla falesia nel tratto tra Palinuro e Marina.

“Vuole sapere della falesia? Chieda ai cittadini di Camerota. Lei cosa ne sa. Faccia la persona seria e stia attento alle cose che dice” le parole del sindaco Scarpitta raggiunto dall’inviato.

