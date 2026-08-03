Un intervento fulmineo e una meticolosa attività d’indagine hanno permesso agli agenti della Polizia Locale di Capaccio, diretti dal Maggiore Antonio Rinaldi, di sventare un furto ai danni di una turista calabrese e di recuperare l’intero bottino, composto da due valigie e due orologi di valore.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio del 31 luglio. A seguito di una segnalazione giunta dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli, gli operatori si sono recati d’urgenza nei pressi della Stazione Ferroviaria di Paestum, tra via Porta Aurea e via Porta Sirena.

La tempestività dell’intervento dovuta alla sinergia tra le Forze dell’Ordine ha consentito agli agenti di intercettare a breve distanza dallo scalo ferroviario un uomo dall’atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato con un gesto repentino di disfarsi di qualcosa in un cestino dei rifiuti, proseguendo poi con apparente indifferenza.

A soli 50 metri di distanza, nascoste dietro alcuni cespugli, sono state scoperte due valigie appena rubate, già aperte e rovistate.

Accompagnato presso gli uffici del Comando per l’identificazione e sottoposto a perquisizione: si tratta di un 27enne residente ad Agropoli e già noto agli ambienti giudiziari per numerosissimi precedenti penali specifici. Era stato denunciato appena due mesi fa sempre dalla stessa Polizia Locale per un furto in località Licinella.

Gli agenti hanno quindi fatto anche ritorno sul punto del controllo, ispezionando il cestino dei rifiuti dove il 27enne aveva effettuato il movimento sospetto: all’interno sono stati recuperati due orologi da polso di note marche.

L’intera refurtiva è stata posta sotto sequestro in attesa della restituzione alla legittima proprietaria, la quale ha formalizzato la denuncia-querela presso i carabinieri del proprio comune di residenza, riconoscendo senza ombra di dubbio i propri beni. L’operazione, che si è avvalsa anche della richiesta di acquisizione delle immagini di videosorveglianza dello scalo ferroviario, si è conclusa con la denuncia dell’uomo per il reato di furto. Delle operazioni svolte è messo al corrente il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

L’efficace operazione ribadisce la centralità del controllo del territorio nelle aree a maggiore afflusso turistico, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e a tutela della sicurezza urbana.