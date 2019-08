Capaccio: sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un giovane del posto. In manette 29enne di Albanella

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, al comando del Capitano Francesco Manna, hanno arrestato un 29enne residente ad Albanella per spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno colto in flagranza di reato il pusher mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane del posto. La successiva perquisizione sia del motociclo che dell’abitazione ha permesso ai Carabinieri di scoprire ulteriori 16 grammi circa di cocaina già confezionata in dosi e pronta per lo spaccio e la somma in contanti di 1200 euro, sicuro provento dell’attività illecita.

L’arrestato, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di ieri al termine del quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del giovane, sottoponendolo all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per le analisi quantitative e qualitative.

Inoltre, i militari della Stazione di Capaccio unitamente all’Aliquota Radiomobile e alla Polizia Municipale di Capaccio, hanno anche proceduto al controllo di un esercizio commerciale contestando una sanzione amministrativa per musica ad alto volume oltre l’orario consentito.

– Claudia Monaco –