Nelle prime ore del mattino, la Polizia Locale di Capaccio Paestum capeggiata dal Tenente Clelia Saviano, con il supporto delle Guardie Giurate Ambientali “Accademia Kronos APS” di Salerno, ha effettuato il controllo di due aziende zootecniche di bufale operanti in città.

Gli agenti hanno riscontrato violazioni sullo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare, si è appurato che il percolato degli effluenti zootecnici veniva smaltito in maniera illecita sul terreno incolto dove, a seguito del normale assorbimento, ha provocato un diffuso fenomeno di inquinamento.

Per queste ragioni sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria tre imprenditori e sono state sequestrate le aree aziendali sulle quali avveniva lo smaltimento.

L’attività preventiva svolta dalla Polizia Municipale di Capaccio-Paestum vuole mettere a conoscenza allevatori, imprenditori, industriali che con la conversione in legge del D.L.116/2025, avvenuta con la L.147/2025 in vigore dal 8 ottobre 2025, sono state apportate diverse modifiche alle sanzioni previste nel Testo Unico Ambientale per combattere la non corretta gestione dei rifiuti, l’abbandono e la combustione incontrollata.

Tali modifiche comportano sanzioni salatissime ovvero con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi e non.