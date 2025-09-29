Proseguono serrate le indagini per far luce sulla morte del 27enne Taras Ivanyshyn, trovato privo di vita ieri mattina sul fondo di una piscina di una struttura ricettiva situata in località Laura, a Capaccio Paestum.

A scoprire il corpo nudo del giovane sarebbe stato un turista, che avrebbe fatto scattare l’allarme. Sono quindi partite le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinate dalla Procura di Salerno, per ricostruire esattamente cosa possa essere successo nelle ore precedenti alla sua morte e cosa possa averla causata. Attualmente nessuna pista è esclusa.

Nel frattempo nella giornata di ieri è giunta all’ospedale “Ruggi” di Salerno una collega del giovane con il viso tumefatto. La 29enne è stata sottoposta ad accertamenti medici e ascoltata dai Carabinieri, successivamente è stata dimessa.

Non è chiaro cosa possa essere accaduto la sera precedente al ritrovamento, pare in ogni caso che Taras e altri due colleghi, tra cui la 29enne, abbiano festeggiato a bordo piscina. Entrambi pare abbiano riportato segni di una possibile colluttazione.

Intanto la Procura ha disposto l’autopsia sulla salma del giovane che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio di giovedì al “Ruggi” di Salerno.

