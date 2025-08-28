Uno spiacevole episodio ha segnato la giornata di una coppia nel giorno del loro matrimonio.

E’ accaduto ieri a Capaccio, dove gli sposi durante i festeggiamenti hanno notato che le telecamere della loro abitazione erano state improvvisamente scollegate. Preoccupati per l’accaduto si sono immediatamente recati sul posto facendo così l’amara scoperta: erano stati derubati.

I ladri, infatti, approfittando dell’assenza dei proprietari sono entrati in casa e sono riusciti a portare via diversi beni di valore. Il valore del bottino è in fase di quantificazione.

Sul luogo dell’accaduto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, i quali hanno avviato le indagini del caso nel tentativo di risalire ai responsabili.