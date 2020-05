I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato un 40enne marocchino per evasione delle misure restrittive a cui era sottoposto per vari precedenti.

L’uomo, che aveva beneficiato dell’affidamento in prova, aveva l’obbligo di dimorare presso il proprio domicilio di sera ma più volte non è stato trovato in casa.

Il 40enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Fuorni.

– Claudia Monaco –