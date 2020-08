Caos allo svincolo dell’A2 di Sicignano. Tir che trasporta pomodori si ribalta e perde il carico in strada

Caos questa notte lungo lo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo a Sicignano degli Alburni. Un tir carico di casse di pomodori, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi.

I pomodori, a causa dell’incidente, si sono completamente ribaltati sull’asfalto creando non pochi disagi alla circolazione. Le casse, inoltre, sono andate a finire anche su una serie di auto in sosta nel parcheggio sottostante il guardrail.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas per ripristinare la normale viabilità. Lunghe e difficili le operazioni di recupero e di pulizia della carreggiata totalmente invasa dai pomodori.

L’intervento di pulizia è stato effettuato dal Soccorso Stradale Caputo – Arechi Multiservice di Palomonte che ha provveduto anche a recuperare le auto danneggiate dai cassoni.

Il mezzo pesante è stato recuperato dall’ACI Citro di Sicignano degli Alburni.

– Chiara Di Miele –