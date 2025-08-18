Disagi alla viabilità lungo la SS 517/VAR “Bussentina”, all’altezza di Caselle in Pittari.

I disagi, più che mai evidenti e che stanno caratterizzando la stagione estiva, sono dovuti ad un semaforo in prossimità di un cantiere. Una situazione che, specie in queste settimane di traffico tra arrivi e rientri nelle zone marittime, sta provocando lunghe code.

Una situazione che riguarda non solo i turisti diretti verso il Golfo di Policastro ma anche le numerose persone che quotidianamente si spostano dal Vallo di Diano (e viceversa) per lavoro. Anche questa mattina, tra arrivi e primi rientri, entrambe le direzioni hanno registrato code di auto.

Il semaforo, va ricordato, gestisce un senso unico alternato, causando spesso lunghe file. I lavori, gestiti da ANAS, invece, riguardano il viadotto “Santo Lia II” e sono incominciati un anno fa.

Un dibattito, in queste settimane, che ha evidenziato anche la chiusura della Strada Provinciale (ex SS517) ormai chiusa da anni, che attraversa l’abitato di Caselle in Pittari, chiusa per una frana, e che poteva rappresentare un percorso alternativo.