Canile comprensoriale, ospedale di Polla e Strategia Area Interna al centro della Conferenza dei Sindaci

Si è svolta ieri la Conferenza dei Sindaci del Vallo di Diano nella sede della Comunità Montana a Padula. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui quelli molto attuali del canile comprensoriale e dell’ospedale di Polla. La discussione si è incentrata però soprattutto sulla Strategia Area Interna Vallo di Diano. Il Presidente della Comunità Montana Raffaele Accetta ha spiegato ai presenti alcune azioni che verranno attuate nei prossimi mesi.

“La strategia è basata su un cofinanziamento della Regione che ha assunto l’impegno di finanziare le varie misure – ha dichiarato Accetta – ed ha istituito un tavolo tecnico permanente per le aree interne, ma sul piano economico non si è visto ancora nulla. Ci sono quattro capisaldi che caratterizzano la Strategia, la coesione, la tutela della biodiversità, le giovani generazioni e infine quello della vivibilità del territorio che passa attraverso il miglioramento di servizi, quelli sanitari, quelli scolastici e quelli legati alla mobilità”.

L’altro punto di cui si è discusso è stato l’apertura del canile comprensoriale. Il direttore della struttura Sebastian Annunziata ha spiegato come verranno accuditi e curati i cani fin quando non troveranno qualcuno che li adotti.

“Collaboriamo a stretto contatto con le associazioni sul territorio – afferma Annunziata – che stanno adottando un sacco di cani e ci aiutano a sensibilizzare le persone, perché il problema principale del randagismo è uno solo: la mancanza di controlli”.

A fine conferenza il Presidente Accetta si è espresso sull’ospedale “Curto”:”L’ospedale di Polla deve essere tenuto sotto grande attenzione perché se una struttura ospedaliera non riesce a garantire i servizi essenziali, infatti gli stessi primari stanno lanciando degli appelli come Stoduto per la Pediatria e Greco per la Neurologia, corriamo il rischio di vanificare quello sforzo che stiamo facendo. Se siamo stati individuati come area interna, dobbiamo dimostrare che in queste aree si vive bene migliorando alcuni servizi”.

– Elena Francesca Comuniello –