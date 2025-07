Le Guardie Zoofile AISA Salerno hanno messo in salvo una famiglia di cani che versava in condizioni pietose in un comune del Cilento.

Si tratta della mamma e i suoi cuccioli che assieme ad un cane maschio vagavano per il paese, con solo qualche chiazza di pelo rimasta, escoriazioni e visibilmente denutriti.

Il Responsabile di Sezione con una nota al primo cittadino ha comunicato la volontà di denunciare l’Ente territoriale alla Procura competente.

Dall’avvenuta segnalazione in breve tempo si è provveduto a catturare i cani e i due cuccioli e ricoverarli a Mercato San Severino.

Non appena staranno meglio, i cani potranno essere adottati.