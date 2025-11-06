Cane salvato in A2 tra Polla e Petina.

È quanto accaduto questa mattina al km 70, dove grazie al buon cuore di un automobilista di passaggio si è evitato che la sventurata bestiola rimanesse vittima di qualche auto in corsa.

Il labrador, provato e molto probabilmente abbandonato, vagava lungo l’autostrada. L’automobilista, senza indugio, ha fatto quanto di dovere previsto in questi casi, comprendendo il rischio per l’animale e le persone ed ha così allertato la Polizia Stradale e Anas.

Entrambi sono intervenuti mettendo l’animale in sicurezza dopo averlo rifocillato ed evitando così il peggio. L’abbandono di animali e l’errata custodia, si ricorda, sono reati puniti dal Codice Penale.

In caso di animali abbandonati è necessario allertare il 112.