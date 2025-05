Cagnolino cade all’interno di un canale e non riesce ad uscirne, ma viene salvato grazie all’intervento di alcuni cittadini e della Polizia Locale.

È accaduto in località Barca dove una donna ha notato l’animale in difficoltà all’interno del canale in cui scorreva dell’acqua. Non riuscendo da sola a tirarlo fuori ha chiesto l’aiuto dell’ex agente della Municipale Giuseppe Ferricelli che si è subito attivato.

Sul posto è giunta una pattuglia di agenti diretti dal Comandante Salvatore Della Luna Maggio, oltre al Servizio Veterinario e al personale del canile.

Il cane è stato recuperato e messo in salvo poi, siccome sprovvisto di microchip e quindi senza padrone, è stato portato in canile per le cure necessarie.