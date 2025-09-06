La presenza prolungata di camper e roulotte ad Olevano sul Tusciano ha insospettito gli abitanti del paese che hanno allertato la Polizia Municipale ad intervenire.

Così ieri mattina gli agenti hanno sgomberato un campo rom, in località Monticelli.

Pare abitassero in quella baraccopoli rom di origini serbe che sono stati invitati a lasciare il territorio poiché avevano parcheggiato le carovane in un’area non autorizzata e in cui le condizioni igienico-sanitari risultavano molto precarie.

Prima che diventasse un problema di sicurezza e di decoro urbano, gli agenti guidati dal Luogotente Cosimo Bassi hanno posto rimedio.