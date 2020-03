Nella serata di ieri è giunto dal Vice Capo di Gabinetto della Regione Campania, avvocato Almerina Bove, un chiarimento in merito all‘ordinanza numero 15 del 13 marzo recante “Ulteriori misure per la prevenzione e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

La Regione, infatti, obbliga tutti i cittadini a spostamenti esclusivamente temporanei ed individuali, per motivi di lavoro, necessità e salute. A questo proposito il Vice Capo di Gabinetto ha chiarito che “l’obbligo di

spostamenti temporanei ed individuali non è riferito alle squadre di lavoro“.

Tante sono infatti le aziende campane che necessitano di spostarsi in squadre per poter compiere la propria quotidiana attività. A questo proposito interviene Michele Di Sarli, amministratore della General Enterprise s.r.l. di Teggiano, impegnata in servizi ecologici in numerosi comuni della Campania.

“Ringrazio il Vice Capo di Gabinetto, avvocato Almerina Bove, per la velocissima risposta avuta nella serata di ieri – afferma Di Sarli – nonchè l’avvocato Paladino che si è interessato del problema, poichè la questione riguardava i lavoratori che viaggiano in coppia o anche a tre o più nel servizio di raccolta rifiuti, per il nostro caso specifico, ma anche in altri settori essenziali che l’ordinanza aveva lasciato con qualche dubbio, prontamente chiarito per la tranquillità degli operatori e la garanzia del servizio“.

– Chiara Di Miele –