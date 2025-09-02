Un insolito ritrovamento nel cuore di un parco urbano a Campagna dove la Polizia Municipale ha scoperto e sequestrato un piccolo arsenale di armi bianche nascoste tra la vegetazione.

Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio durante un controllo di routine nell’area verde particolarmente frequentata da famiglie e bambini. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale, insospettiti da alcuni movimenti sospetti segnalati nei giorni scorsi dai cittadini, hanno deciso di ispezionare più a fondo una zona defilata del parco. Lì, nascosti sotto alcune assi di legno e tra cumuli di fogliame, sono stati scoperti due grossi coltelli a lama fissa e un machete, tutti in buono stato di conservazione.

Le armi sono state immediatamente sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al momento non è chiaro se si tratti dell’azione isolata di un singolo individuo o se dietro il gesto vi sia un gruppo organizzato e non si esclude alcuna pista.

“Stiamo procedendo con le indagini – ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale Giorgio Alberto – analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili a fare chiarezza sull’episodio. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità.”

L’area del parco è stata bonificata e rimane sotto osservazione rafforzata da parte delle Forze dell’Ordine, mentre l’Amministrazione comunale ha espresso “profonda preoccupazione” per l’accaduto, assicurando pieno supporto alle indagini in corso.

Nel frattempo la cittadinanza è invitata a segnalare qualsiasi attività sospetta alle Autorità competenti, in un’ottica di collaborazione e tutela del bene comune.