Campagna: perde il controllo dello scooter e fa un incidente. Uomo gravemente ferito
Attimi di paura in località Galdo, a Campagna, dove si è verificato un incidente stradale.
Per cause da accertare, un uomo di 50 anni era in sella al suo T-max quando ne avrebbe perso il controllo finendo rovinosamente al suolo. Un impatto molto violento che ha causato al centauro gravi ferite.
I soccorritori giunti sul posto gli hanno prestato le prime cure per poi condurlo in ospedale a Eboli dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante le sue critiche condizioni, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.
Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal Capitano Greta Gentili, per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.