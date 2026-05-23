Campagna: mostra atteggiamenti molesti durante un comizio e aggredisce i carabinieri. Arrestato
Momenti di tensione ieri sera nel corso di un comizio elettorale a Campagna.
Un uomo del posto, mentre si stava svolgendo il comizio nella frazione Quadrivio in vista delle elezioni Amministrative, avrebbe iniziato a discutere con una persona creando poi scompiglio alla presenza di numerosi residenti.
I Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Fabio Pignatiello, hanno tentato di calmarlo, ma sarebbero stati aggrediti dal cittadino che ha dato in escandescenze.
Per questo motivo è stato arrestato e portato nel Carcere di Fuorni su disposizione della Procura.