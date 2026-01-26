Ha dell’incredibile quanto avvenuto a Campagna dove un 35enne residente a Eboli ha inoltrato una PEC dai toni minacciosi e ingiuriosi al Comando di Polizia Municipale.

Il movente alla base dell’atto sarebbe una precedente sanzione ricevuta dall’uomo che aveva posteggiato l’auto in un luogo riservato ai diversamente abili.

Ricevuta la sanzione dalla Municipale l’uomo è stato invitato a inoltrare gli estremi della patente di guida via PEC. In quest’ultima, oltre al documento, ha però scritto anche pesanti frasi minacciose e ingiuriose dirette alla Polizia Municipale e al Comandante.

Gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il 35enne, il quale ora dovrà rispondere dei reati di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione aggravata.