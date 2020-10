Campagna “Mi voglio bene”. Domani a Polla screening oncologico gratuito dell’Asl Salerno

Domani, venerdì 9 ottobre, a Polla, presso Piazza Monsignor Forte, si svolgerà la tappa del programma di screening oncologico dell’Asl di Salerno denominata “Mi voglio bene – campagna di screening gratuita”.

Si tratta di un importante appuntamento per la salute di tutti i cittadini che segue quello dello scorso anno.

Il sindaco Massimo Loviso e l’Amministrazione comunale di Polla invitano tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa che “rappresenta un momento essenziale per prendersi cura della propria salute“.

“Esprimiamo il nostro plauso all’ASL di Salerno per tale iniziativa – affermano –, segno di una visione moderna ed efficiente dalla sanità al servizio dei cittadini. In un periodo in cui tutti sentiamo il pericolo della pandemia da virus Covid-19 , iniziative come questa ci ricordano che il Servizio Sanitario italiano ha la forza e le capacità di affrontare i problemi di salute di ogni cittadino. Nessuno deve essere lasciato solo“.

– Paola Federico –