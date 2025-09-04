Incendio questo pomeriggio a Campagna dove le fiamme, sviluppatesi per cause da accertare, hanno interessato alcuni capannoni nei pressi dello svincolo dell’A2 del Mediterraneo.

All’interno era presente materiale vario.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Salerno con autobotti e i caschi rossi dei Distaccamenti di Eboli e Giffoni Valle Piana.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.