Campagna abbonamenti gratuiti per il trasporto degli studenti campani. Domande aperte, le informazioni
Anche per l’anno scolastico 2025/2026 tornano gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani.
Ancora una volta la Regione Campania conferma l’iniziativa che permette a tutti gli studenti residenti in Campania tra gli 11 e i 26 anni di usufruire dell’abbonamento gratuito per il percorso casa -scuola – università.
Fino al 20 dicembre è possibile presentare la richiesta esclusivamente online accedendo alla piattaforma dedicata sul sito del Consorzio Unico Campania (www.unicocampania.it/abbonamenti) dove sarà possibile trovare tutte le informazioni.
I requisiti di accesso all’agevolazione restano invariati rispetto agli anni precedenti. Fondamentale il possesso dell’attestato ISEE ordinario in corso di validità, privo di annotazioni e non superiore a 35mila euro.
Il limite ISEE di 35mila euro conferma l’orientamento della Regione verso un sostegno mirato alle famiglie con redditi medio-bassi, garantendo al contempo una platea ampia di beneficiari che include gran parte degli studenti campani.