Camion sovraccarico di legna in A2 a Sala Consilina.Scattano controlli e sanzioni della Polizia Stradale

Nella tarda mattinata il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, ed un equipaggio della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato, all’interno dell’Area di Servizio di Sala Consilina Nord, un camion che trasportava legname da ardere in sovraccarico rispetto alla vigente normativa del Codice della Strada.

Il veicolo, che proveniva da Catanzaro, era omologato per un massimo di 44 tonnellate di carico, eccedeva di qualche decina di quintali rispetto all’esubero del 5% previsto dalla normativa di settore, per circa 3 tonnellate oltre il limite.

Gli agenti del COA insieme a due equipaggi della Sottosezione di Lagonegro hanno proceduto ad analoghi controlli tra lo svincolo di Padula-Buonabitacolo e Lauria Sud lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, riscontrando simili violazioni da parte di altri trasportatori di legname in direzione Sud. Sono state dunque elevate contravvenzioni ad altri 4 veicoli commerciali per la circolazione in sovraccarico e per la documentazione di trasporto irregolare.

I conducenti dei veicoli in sovraccarico sono stati contravvenzionati insieme ai proprietari del veicolo ed ai committenti della merce.

Si sono intensificati i controlli sui veicoli pesanti (superiori a 7,5 tonnellate) da parte del COA per evitare che l’eventuale superamento dei limiti massimi consentiti danneggi la pavimentazione stradale ed incida negativamente sulla tenuta di viadotti e cavalcavia.

