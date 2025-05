Paura intorno alle 13.30 per un incidente stradale che si è registrato sul Raccordo Sicignano-Potenza al km 41+900 nei pressi di Tito in direzione Potenza.

Un camion che trasportava calce idrata si è ribaltato per cause in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale potentino sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area che è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.

Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118.

Sul posto le squadre di Anas e gli agenti della Polizia Stradale per effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire la dinamica.