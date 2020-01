Camion si ribalta in strada a Campagna. Ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Campagna a poca distanza dallo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante che si è letteralmente ribaltato sulla strada abbattendo anche la recinzione di un’abitazione.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per estrarre l’uomo dal mezzo.

I sanitari del 118 hanno soccorso l’autista e successivamente lo hanno trasportato in ospedale.

Presenti le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –