Camion si ribalta in A2 del Mediterraneo tra Contursi e Campagna
Incidente questa mattina in autostrada A2 del Mediterraneo tra i territori di Contursi Terme e Campagna.
Il conducente di un camion, che viaggiava in direzione Nord, ha perso il controllo del mezzo pesante per cause da accertare. Il camion si è ribaltato sulla carreggiata bloccando così il traffico.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e dei sanitari del 118. Leggermente ferito l’autista.
A ricostruire la dinamica di quanto accaduto saranno gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli, mentre il ripristino del tratto di A2 danneggiato dal ribaltamento del camion spetta alle squadre Anas intervenute sul posto.
Per recuperare il mezzo è giunta in A2 un’autogru.