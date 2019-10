Camion perde il controllo e si ribalta in A2 a Salerno. Autista salta dalla cabina e si salva

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Fratte.

Un camion della GLS, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della strada andando a schiantarsi contro il guardrail e ribaltandosi. L’autista è riuscito a rimanere illeso dal violento impatto perchè è saltato dal mezzo pesante finendo su uno degli oleandri che costeggiano l’arteria autostradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestargli le cure del caso, ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Presenti i tecnici dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dall’incidente e la regolare viabilità e gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso.

– Chiara Di Miele –