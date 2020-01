Camion perde carico di pietre a Montesano Scalo. Traffico in tilt

Disagi a Montesano Scalo dove un camion che trasportava pietrame ha perso una parte del carico lungo la Strada Statale 19 Nazionale.

Il materiale caduto ha creato non pochi problemi al traffico che è rimasto bloccato. Fortunatamente, in quel momento, non c’erano auto che transitavano dietro al camion.

Tempestivo l’intervento di alcuni cittadini che si sono adoperati per ripulire in breve la strada e consentire il transito alle vetture.

Sul posto presente anche la Polizia Municipale di Montesano sulla Marcellana e il personale dell’Anas.

– Claudia Monaco –