Camion che trasporta patate in fiamme sull’A2 a Lagonegro. Intervengono i Vigili del Fuoco

Paura questa sera all’uscita di Lagonegro Nord lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dove un autocarro ha preso fuoco.

Il conducente del mezzo che trasportava patate si è accorto della fuoriuscita di fumo e si è messo in salvo. L’autocarro è andato totalmente distrutto dalle fiamme, così come il carico di patate, in parte riversatosi sulla carreggiata.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lauria e di quello di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Eugenio Siena. I caschi rossi hanno lavorato non poco prima di poter domare totalmente il rogo.

Intervenuti anche gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro e il personale dell’Anas per ripristinare lo svincolo interessato dall’incendio del mezzo pesante.

– Chiara Di Miele –