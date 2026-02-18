Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha eletto Camillo Falvo come nuovo Procuratore Capo della Repubblica di Potenza.

Ha ottenuto 14 voti favorevoli contro gli 11 di Maurizio Cardea, attuale Procuratore facente funzioni dopo il trasferimento del dottor Francesco Curcio.

Falvo, magistrato dal febbraio del 1997, è Procuratore di Vibo Valentia dal 2019. È stato inoltre sostituto Procuratore della Dda di Catanzaro e sostituto Procuratore a Messina e Vibo Valentia.