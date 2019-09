Camerota: i consiglieri Calicchio, Saturno e Pellegrino rimettono gli incarichi al Sindaco Scarpitta

Crisi politica a Camerota dove il vicesindaco Francesco Calicchio ed i consiglieri Josè Saturno e Sara Pellegrino hanno rimesso gli incarichi nelle mani del Sindaco Mario Scarpitta.

I tre continueranno a svolgere il ruolo di consiglieri comunali per mandato ricevuto direttamente dal popolo.

Rimessi, quindi, il supporto consulenziale ed assistenza tecnico-politica in materia di Politiche Sociali, la delega al Contenzioso, alla Trasparenza e Legalità, ai Tributi ed ai Rapporti con la SOGET, la delega all’Ambiente e Ciclo dei Rifiuti ed al Verde Pubblico, la delega alla Protezione Civile ed infine la delega all’Urbanistica.

“Continueremo a svolgere con impegno e dedizione, invece, il ruolo di consiglieri comunali per mandato ricevuto direttamente dal popolo – fanno sapere i tre consiglieri in una missiva rivolta al Sindaco – i motivi della nostra decisione sono ormai noti ma ci sentiamo comunque in dovere di precisarle. Abbiamo atteso invano ma con la pazienza ed il rispetto che si deve alla carica istituzionale che ricopre, un riscontro alla nostra comunicazione nella quale Le rivolgevamo un espresso invito: ‘Sia coerente con quanto afferma e scrive se ha il coraggio di negare l’evidenza dei risultati raggiunti nelle deleghe conferite ed il diritto di ogni singolo consigliere o assessore di scegliere o esprimere liberamente il proprio pensiero, proceda alla revoca degli incarichi con tutte le conseguenze del caso. Diversamente, apra ad un confronto serio su quanto da noi più volte lamentato’. Ha preferito rispondere al nostro invito con un’indifferenza di facciata, dando vita per strada alle solite esternazioni di cattivo gusto e di natura personale che mai dovrebbero trovare spazio nella vita politica di una comunità”.

Secondo Calicchio, Pellegrino e Saturno, inoltre, “proprio per il richiamato senso di responsabilità e di appartenenza al progetto ed alle idee, preso atto con il passare dei giorni della volontà di non aprire ad un confronto serio, mettiamo noi da parte, senza indugio, egoismi personali ed interessi di parte, agevolando la nomina di un nuovo vicesindaco – assessore affine al suo modo di relazionarsi con le persone e di fare o intendere la politica, oltre alla possibilità di mantenere per sé o attribuire ad altri le deleghe in pecedenza conferiteci. Noi siamo per un Comune di Camerota diverso, non contro qualcuno. Approfittiamo di questo momento, inoltre, per rinnovare la nostra profonda stima ed amicizia nei confronti di tutti i cittadini che ci sono stati vicini, che hanno condiviso con noi, in modo costante e disinteressato, la passione e l’impegno nell’espletamento del ruolo politico-amministrativo”.

– Claudia Monaco –