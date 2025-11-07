Si terranno domani, sabato 8 novembre, alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Camerota i funerali di Domenico Christian Del Duca, il giovane che ha perso la vita dopo una caduta dal balcone di casa.

Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei medici dell’ospedale di Vallo della Lucania il ragazzo ha smesso di vivere poche ore prima di compiere 23 anni.

La sua salma giungerà direttamente in chiesa dall’obitorio dell’ospedale “San Luca”.

“L’Amministrazione comunale di Camerota, con in testa il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Del Duca per la scomparsa del giovane Domenico Christian. Un ragazzo amato e benvoluto da tutti, che lascia un vuoto profondo nella comunità di Camerota. Alla mamma Maria Grazia, al papà Daniele, alla sorella Francesca, al fratello Joele, ai nonni e ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze da parte del sindaco, dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza. La comunità si stringe in un grande abbraccio nel ricordo di Domenico Christian” fanno sapere dal Comune di Camerota.

