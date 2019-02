Camerota e Lentiscosa collegate grazie ad una strada. Al via la procedura per l’affidamento dei lavori

Ci vorrà meno di una manciata di minuti per raggiungere Camerota da Lentiscosa e viceversa: la frazione collinare e il capoluogo saranno collegate da una strada. Un’opera storica e molto importante per i cittadini ma soprattutto per lo sviluppo dell’intero territorio comunale. Finalmente tutti e quattro i centri saranno collegati tra loro.

L’Amministrazione Comunale di Camerota, guidata dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta, in rappresentanza e negli interessi dei cittadini e degli agricoltori sulla zona interessata, ed in sintonia con gli strumenti urbanistici vigenti ha conferito incarico all’Ufficio Tecnico di redigere il progetto per la sistemazione, il ripristino funzionale della strada rurale e per la realizzazione di un ponte di attraversamento sul Vallone delle Fornaci, che durante il periodo invernale rende impossibile l’attraversamento dovuto alle piene sull’alveo.

Allo stato attuale la strada rurale in questione si presenta in parte in terra battuta, in parte pietrisco sconnesso ed in parte in misto cementato ed in condizioni pessime dovute al continuo deflusso/dilavamento delle acque di superficie che, non essendo canalizzate invadono continuamente la superficie stradale.

Gli interventi di progetto, previsti sull’attuale tracciato della strada rurale esistente, sono finalizzati a migliorare la funzionalità della strada stessa ed in particolar modo riguardano le opere necessarie all’adeguamento del tracciato stradale, della sua stabilità, nonché alla mitigazione degli impatti potenziali di tipo ambientali ed idrogeologici ed in particolare alla opportuna regimentazione delle acque di superficie che sono la causa principale dei dissesti presenti, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste sull’area in merito agli interventi ammessi dal Piano del Parco.

“Questo è un altro grande colpo messo a segno da questa Amministrazione – dichiara Mario Salvatore Scarpitta – ridurre i tempi di percorrenza, avvicinare i paesi tra loro e creare nuove infrastrutture, vuol dire molto per il nostro territorio. Ci battiamo ogni giorno per i paesi dell’entroterra, affinchè vengano degnamente presi in considerazione come purtroppo non avveniva ormai da troppi anni. Ci tenevo molto a ringraziare l’Onorevole Luca Cascone, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, i consiglieri provinciali del territorio e i tecnici del Comune di Camerota”.

Intanto sull’albo pretorio del Comune di Camerota è stato pubblicato il bando a procedura aperta. Lo stesso bando verrà pubblicato sulla Gazzetta n. 18 dell’11 febbraio. Il bando scade il 15 marzo prossimo. L’apertura delle offerte si terrà il 20 marzo. L’importo a base di gara è di 883.358,93 euro.

– Claudia Monaco –