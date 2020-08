Camerota: auto perde il controllo, sbanda e finisce in una scarpata

Paura questa mattina a Camerota per alcuni ragazzi del Napoletano a bordo di una Fiat 500.

Per cause in corso di accertamento, mentre l’auto stava percorrendo un tratto di strada in una zona collinare della cittadina turistica ha perso il controllo, sbandando e andando a finire in una scarpata sottostante piena di vegetazione.

Fortunatamente gli occupanti della 500 sono riusciti a restare illesi e ad allertare i soccorsi autonomamente.

L’automobile è stata recuperata dalla scarpata grazie all’intervento del Soccorso Stradale ESA Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –