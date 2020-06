Camerota aderisce alla “Giornata Mondiale degli Oceani” con una pulizia dei fondali del Porto

Si celebra oggi la Giornata Mondiale degli Oceani, iniziativa che ha l’obiettivo di far riflettere sull’importanza della salvaguardia e della tutela degli Oceani.

Diversi sono i problemi come l’inquinamento che determina la perdita di biodiversità e la diminuzione della qualità del pescato.

Il tema di quest’anno è “Together We Can Protect Our Home”, “Proteggiamo insieme la nostra casa”, che ha l’obiettivo di chiedere ai leader mondiali di proteggere il 30% dei mari entro il 2030.

Anche Marina di Camerota ha aderito a questa iniziativa organizzando la pulizia dei fondali del porto.

“Un ringraziamento – ha commentato l’assessore Teresa Esposito – va alla Guardia Costiera degli uffici di Palinuro e Marina di Camerota, al diving center Camerota, a Clean Sea Life e all’associazione Apnea Porto Infreschi”.

– Claudia Monaco –