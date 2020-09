Camerota: 31enne di Sanza perde il controllo dell’auto nei pressi del Ciglioto e finisce fuori strada

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio nei pressi del bivio della Strada Provinciale 66 Ciglioto, nel Comune di Camerota.

Un 31enne di Sanza a bordo di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’automobile ed è finito fuori strada.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota agli ordini del Maresciallo Francesco Carelli e dei sanitari del 118.

Le condizioni dell’uomo non desterebbero preoccupazione. La viabilità ha subìto alcuni rallentamenti.

– Maria Emilia Cobucci –