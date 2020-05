Cambio pneumatici,proroga fino al 15 giugno.Le promozioni di Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana

Il Ministero dei Trasporti ha confermato la proroga al 15 giugno per il cambio pneumatici invernali chiesta da Airp, Aniasa, Assogomma, Cna autoriparazione, Confartigianato autoriparazione e Federpneus in seguito all’emergenza sanitaria in corso.

All’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana sono numerose le offerte pensate in vista del cambio pneumatici.

Fino al 30 giugno 20 euro di sconto su prodotti e servizi se acquisti BF Goodrich, inoltre sconti fino a 100 euro su prodotti e servizi se acquisti Michelin. E acquistando il marchio Tigar la qualità è a prezzi contenuti.

Inoltre per rendere sicuro l’abitacolo, migliorando la qualità dell’aria, eliminando gli odori e prevenendo le allergie si può scegliere tra una delle soluzioni di sanificazione previste per l’auto.

E’ possibile prenotare online i servizi da effettuare presso l’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici CLICCANDO QUI .

Effettua il cambio di pneumatici rivolgendoti all’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo (nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo a 100 metri dalla rotonda in direzione Polla).

– Chiara Di Miele –