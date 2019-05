12 divieti di assistere a manifestazioni sportive sono stati eseguiti dalla Polizia di Potenza a carico di tifosi e addetti alla sicurezza per un’aggressione e atti di intemperanza avvenuti nel corso di partite della Lega nazionale dilettanti e del campionato lucano di Eccellenza.

Tre DASPO sono stati notificati ad altrettanti addetti alla sicurezza, di cui due residenti a Battipaglia e uno a Salerno, dopo l’aggressione di un calciatore del Taranto durante l’intervallo della partita Picerno-Taranto (Serie D), giocata il 18 aprile scorso. Tra questi, due dovranno tenersi lontani dagli stadi per tre anni e il terzo per cinque.

Gli altri 9 DASPO, invece, riguardano 8 tifosi del Melfi, tra cui una minorenne, che per un anno non potranno recarsi allo stadio e un nono tifoso allontanato per tre anni. I fatti risalgono al match Melfi-Rionero del 30 settembre 2018. I tifosi, identificati dalla Polizia successivamente attraverso le telecamere dello stadio, provocarono criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica durante la partita. La gara iniziò in ritardo per un lancio di oggetti contundenti e artifizi pirotecnici all’arrivo dei tifosi del Rionero a Melfi. Gli oggetti e i petardi finirono in campo e il dirigente di servizio fu costretto a trattenere i calciatori e la terna arbitrale negli spogliatoi.

Durante la partita ultras impropriamente posti alla vendita di bibite cedettero ai propri amici bottigliette d’acqua senza privarle del tappo, non rispettando le indicazioni del dirigente di servizio.

