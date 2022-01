Calcio. Il giovane Luigi Cirone di Vietri di Potenza ingaggiato dal Pescara

Ha attirato le attenzioni e l’interesse del Pescara Calcio, squadra che milita in Serie C, il giovane Luigi Cirone di Vietri di Potenza, acquistato dalla Società abruzzese del Girone B della terza serie di calcio italiana.

Cirone, 20 anni il prossimo ottobre, è un giovane calciatore cresciuto in Basilicata, dove ha militato con il Parco Tre Fontane Potenza e Potenza Calcio, nel campionato Giovanissimi, fino alla stagione 2017-2018, poi nell’orbita dei Professionisti con il Potenza Calcio e convocazioni in prima squadra.

A lui anche gli auguri e le congratulazioni del sindaco di Vietri di Potenza. “Congratulazioni – ha dichiarato Christian Giordano – al giovane Luigi Cirone, originario di Vietri di Potenza, per questa sua importante esperienza calcistica nel Pescara Calcio. In bocca al lupo a lui da parte della comunità vietrese”.

Per il Pescara Calcio si tratta di un profilo giovane e per farlo crescere ancora di più potrebbe girarlo subito a una squadra di Serie D, per dargli la possibilità di giocare e poi tornare già in estate in terra abruzzese per la preparazione con i Delfini. Probabile nell’immediato un suo trasferimento in prestito a qualche società dei Dilettanti. Ha giocato sia a centrocampo che come difensore centrale.

Luigi, figlio di Giuseppe, è molto legato a Vietri di Potenza, dove vive buona parte dei suoi familiari e i nonni, Luigi Cirone, Domenico Faruolo e Olimpia Censurato, oltre agli zii e cugini.