Calcio, Gattuso al Napoli. Nel suo staff Francesco Sarlo, originario di Caselle in Pittari

Inizia l’era Gattuso per la Società Sportiva Calcio Napoli dopo la revoca dell’incarico come allenatore della prima squadra a Carlo Ancelotti. Nello staff di “Ringhio” ci sarà anche Francesco Sarlo, originario di Caselle in Pittari e ormai da anni legato da una profonda amicizia all’ex calciatore di Corigliano Calabro.

41 anni, da tempo residente a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, Sarlo farà da supporto tecnico al nuovo allenatore della squadra presieduta da Aurelio De Laurentiis.

L’amicizia e la collaborazione tra i due sportivi è nata a Pisa nel 2015 quando la squadra cittadina ottenne la promozione ai playoff.

Sarlo, che è stato allenatore in seconda nella sua città, ha ricoperto anche il ruolo di talent scout con il Pisa e in passato ha lavorato con la Pistoiese. Ha poi seguito Gattuso nello staff tecnico della prima squadra del Milan.

Per lo staff del nuovo allenatore e per i calciatori del Napoli sono già iniziati gli allenamenti in vista della prossima sfida di Serie A. Con Gattuso e Sarlo ci saranno anche l’allenatore in seconda Luigi Riccio, i preparatori atletici Mario Innaurato, Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini, il secondo collaboratore tecnico Massimo Innocenti e il

match analyst Marco Sangermani.

Soddisfazione, dunque, anche per la comunità di Caselle in Pittari a cui Francesco Sarlo è particolarmente legato insieme alla sua famiglia che vi fa spesso ritorno.

– Chiara Di Miele –