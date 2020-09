Calcio e Covid. Il Codacons chiede il 75% dei posti a disposizione dei tifosi

Dopo la decisione del Governo di permettere l’ingresso di 1000 spettatori agli stadi in occasione delle partite di calcio, il Codacons chiede che almeno il 75% dei posti a disposizione sia riservato ai tifosi.

“Se si aprono gli stadi, è giusto che la loro fruizione sia riservata in via agevolata ai tifosi – spiega l’associazione – Non è corretto infatti concedere i 1000 posti a disposizione ai soli giornalisti o agli sponsor, perché ciò determina ingiusti privilegi a danno degli utenti“.

Tutte le società del calcio, secondo il Codacons, devono ammettere agli stadi almeno 750 tifosi ad ogni partita, riservando i 250 a sponsor e giornalisti, e i Prefetti devono vigilare affinché non si verifichino discriminazioni a danno dei cittadini.

– Chiara Di Miele –